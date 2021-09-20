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MasterChef Tunahan kimdir kaç yaşında nereli? MasterChef 2021 yarışmacısı Tunahan Ak'ın hayatı hakkında bilgiler

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MasterChef Tunahan kimdir kaç yaşında nereli MasterChef 2021 yarışmacısı Tunahan Akın hayatı hakkında bilgiler

MasterChef Tunahan'ın hayatı elenmesinin ardından gündeme geldi. Şeflerle eleme turunda girdiği eğlenceli diyaloglar ile adından söz ettiren MasterChef Tunahan, dokunulmazlık oyunlarında hazırladığı yemeklerle de dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Duygusal ve sempatik tavırlarıyla gündeme gelen MsterChef 2021 yarışmacısı Tunahan Ak, çikolata imalathanesinde çalışıyor. Tiyatro eğitimi de alan MasterChef Tunahan son bölümde elenerek yarışma macerasını tamamladı. Peki, MasterChef Tunahan kimdir? İşte, ayrıntılar.

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MasterChef Tunahan'ın hayatı ve biyografisi yarışmanın hayranları tarafından merak konusu oldu. 20 yaşında ve aslen Bulgaristan göçmeni olan MasterChef Tunahan 19 Eylül Pazar günü yarışmaya elenerek veda etti. Aşçılık lisesi mezunu olan Tunahan Ak, MasterChef Türkiye’ye katılmanın da iyi bir fırsat olduğunu dile getirmişti.

MASTERCHEF TUNAHAN KİMDİR?

Masterchef yarışmacısı Tunahan Ak, aslen Bursalı ve 20 yaşında. Aşçılık lisesi mezunu olan Tunahan Ak, Bolu’da 4 sene yatılı okumuş. 1,5 senedir Kadıköy’de çikolata imalathanesinde çalıştığını belirtti. 14 yaşına kadar İzmit’te ailesiyle beraber yaşayan yarışmacı Bolu’da 4 sene yatılı okuduktan sonra İstanbul'a geldi.

Müjdat gezen sanat merkezinde tiyatro eğitimi alıp sonrasında tiyatro da bir oyunculuk atölyesinde eğitim alan MasterChef Tunahan, MasterChef'e katılıp hayatınyönünü değiştirdiğini söylüyor.

Tunahan, ana kadroya girmek için yapılan yarışmada risk alan ve bu kadar kısa sürede yetiştirmenin zor olduğu barbunyalı profiterolü yaparak 2. tura geçmeye hak kazanmıştı.

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