MasterChef tarihinde bir ilk! Şeflere neredeyse kaşık attıran İslam Yıldırım kimdir, nereli?

Ekranların fenomen yarışması MasterChef yeni sezonu yine birbirinden yetenekli yarışmacılarıyla çok konuşuluyor. 5 dakika içinde kendi belirledikleri yemekleri hazırlamaya çalışan yarışmacılar, yemeklerini şeflerin beğenisine sunuyor. 13 yaşından itibaren mutfakta olduğunu söyleyen İslam’da şeflerin kaşık atma yorumuyla merak edilenler arasında yer aldı. İslam Yıldırım, hazırladığı narenciye soslu dil balığı ile şeflerden övgüler aldı. Somer Şef’in, “Biraz daha çalışsaydın, MasterChef yarışmasında bir ilk olarak kaşık attırırdın” yorumunda bulundu. İlk aşamada en hızlı ve en lezzetli yemek hazırlayan İslam Yıldırım, 3 evet ile yarışmada yer almaya hak kazandı. Peki İslam Yıldırım kimdir, nereli?

MASTERCHEF İSLAM YILDIRIM KİMDİR?

İslam yıldırım 19 yaşında ve yarışmaya Bodrum’dan katılıyor. 13 yaşından beri mutfakta olduğunu söyleyen Yıldırım, kendisi gibi aşçı olan babasının yönlendirmesiyle öncelikle bulaşıkçı olarak mesleğe başladığından bahsetti. Yarışmada 5 dakikada neredeyse narenciye soslu dil balığını baştan başlayarak hazırlayan İslam Yıldırım, MasterChef jürilerinden övgüler aldı. Jüri üyelerinin soruları üzerine ideallerinden bahseden genç yarışmacı, “Kendime ait bir menü yazıp insanlara sunmak istiyorum. Yurt dışı hayalim ve bir kitap yazma hayalim var” dedi. MasterChef jürilerinin desteğini şimdiden kazanan İslam Yıldırım’ın gelecek bölümlerde ne gibi başarılara imza atacağı ise şimdiden merak konusu.

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