MasterChef Tanya'ya ne oldu, neden yok? MasterChef Tanya Kilitkayalı stüdyoyu terk etti

MasterChef Tanya, yarışmanın 10 Eylül tarihinde ekranlara gelen son bölümüne damga vurdu. Somer Şef'in MasterClass oyunu sırasında kabuklu deniz ürünleri yarışmacılara anlattı. Tadım bölümünde deniz ürünü olduğunu unutan Tanya stüdyodan ağlayarak ayrıldı. MasterChef Tanya Kilitkaya Köyü’nde bir aile işletmesinde yöresel tatlar hazırlıyor ve yarışmanın iddialı isimleri arasında yer alıyor.

MASTERCHER TANYA NEDEN YOK?

MasterChehf Türkiye'nin son bölümünde yarışmacılar Somer Şef'in karidesli yemeğini yapmak için mutfağa girdi. Kabuklu deniz ürünleri alerjisi olan Tanya, ilk başta yarışmaya devam etmek istedi.

Tanya'yı uyaran Somer Şef, "Kendini iyi hissetmezsen haber ver" diyerek telkinde bulundu. Yarışmaya devam edemeyen Tanya Somer Şef'in yaptığı muhammaranın içinde kurutulmuş karides olduğunu unutan Tanya yemeğin tadına baktı.

Alerjisi tutan Tanya gözyaşları içinde stüdyodan ayrıldı.

MASTERCHEF TANYA KİMDİR?

26 yaşında olan Tanya Kilitkayalı, öğretim görevlisi. Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılıyor. Yaptığı yemekle üçlü elemelere kalan Kilitkayalı Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu.

Tanya Kilitkayalı, çocukluğundan beri annesiyle beraber Kilitkaya Köyü’nde bir aile işletmesinde yöresel tatları hazırlıyor.

MasterChef Tanya yarışmanın ilk kaptanlık oyununu kazanarak yarışmacı arkadaşlarına fark atmıştı.