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Haber Giriş: 02.10.2020 - 00:02 | Son Güncelleme:

MasterChef Tanya'ya ne oldu, hastalığı ne? MasterChef Tanya'nın hayatıyla ilgili bilgiler

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MasterChef Tanya'ya ne oldu, hastalığı ne? MasterChef Tanya'nın hayatıyla ilgili bilgiler
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MasterChef Tanya MasterChef Türkiye'nin son bölümüne damga vurdu. MasterChef'in 1 Ekim tarihinde yayınlanan son bölümünde Mehmet Şef'in Tanya'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulunması televizyonlarını geç açan izleyicileri meraklandırdı. Daha önce kabuklu deniz ürünleri alerjisi bulunduğunu söyleyen MasterChef Tanya stüdyo dışına alınırken yarışmadan ayrıldı. Bu gelişmelerin ardından MasterChef hayranları "MasterChef Tanya'ya ne oldu, hastalığı ne?" sorusunun yanıtına odaklandı. İşte, MasterChef Tanya'nın hayatı ve sağlık durumuyla ilgili bilgiler.

MasterChef Türkiye'nin iddialı yarışmacılarından olan Tanya Kilitkayalı perşembe günü oynanan dokunulmazlık oyunundan rahatsızlanarak ayrıldı. MasterChef'in 1 Ekim'de yayınlanan son bölümünde Mehmet Şef Tanya'yı yarışmanın dışına aldı. Kabuklu deniz ürünlerine alerjisi olan MasterChef Tanya, rahatsızlanarak stüdyodan çıktı.

MASTERCHEF TANYA KİMDİR?

26 yaşında olan Tanya Kilitkayalı, öğretim görevlisi. Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılıyor. Yaptığı yemekle üçlü elemelere kalan Kilitkayalı Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu.

Tanya Kilitkayalı, çocukluğundan beri annesiyle beraber Kilitkaya Köyü’nde bir aile işletmesinde yöresel tatları hazırlıyor.

MasterChef Tanya yarışmanın ilk kaptanlık oyununu kazanarak yarışmacı arkadaşlarına fark atmıştı.

 

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