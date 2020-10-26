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Haber Giriş: 26.10.2020 - 14:46 | Son Güncelleme:

MasterChef Tanya kimdir, nereli, kaç yaşında? Tanya Kilitkayalı hakkında bilgiler

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MasterChef Tanya kimdir, nereli, kaç yaşında? Tanya Kilitkayalı hakkında bilgiler
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MasterChef Tanya ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Haftada beş gün ekrana gelen yarışmanın kadrosunda yer alan Tanya Kilitkayalı geçtiğimiz hafta elemekten son anda kurtuldu. Peki MasterChef Tanya kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte hakkında merak edilenler

MasterChef yarışmacıları arasında yer alan Tanya Kilitkayalı merak edilen isimler arasında bulunuyor. Geçtiğimiz hafta eleme potasında son ikiye kalan yarışmacı, 26 yaşında. Kilitkayalı Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu.

MASTERCHEF TANYA KİMDİR?

26 yaşında olan Tanya Kilitkayalı, yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılıyor. Yaptığı yemekle üçlü elemelere kalan Kilitkayalı Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu.

2019 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Tanya Kilitkayalı, eğitim gördüğü okulda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.  Kilitkayalı, Kıbrıs Mutfağı üzerine ailesi ile birlikte bir restoran işletiyor.

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