MasterChef Tanya kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef Tanya Kilityalı'nın hayatı
MasterChef Tanya kimdir? MasterChef Türkiye 2020'nin ekranlara gelen yeni sezonunda yer alan MasterChef Tanya, dikkat çeken yarışmacılardan. Yemeklerdeki başarılarıyla adından söz ettiren Tanya Kilityalı yarışmanın ilk takım kaptanı olarak rakiplerine üstünlük sağladı. Öğretim görevlisi olan MasterChef Tanya, bir aile işletmesinde yöresel tatlar hazırlıyor. İşte, MasterChef Tanya'nın hayatıyla ilgili merak edilenler.
MasterChef 2020'de heyecan devam ederken, yarışmacılar da ekran başındakiler tarafından merak ediliyor. Bu isimlerden biri olan MasterChef Tanya bu sezonun dikkat çeken yarışmacılarından. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden MasterChef'e katılan Tanya, 26 yaşında. İşte, MasterChef Tanya'nın biyografisi.
26 yaşında olan Tanya Kilitkayalı, öğretim görevlisi. Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılıyor. Yaptığı yemekle üçlü elemelere kalan Kilitkayalı Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu.
Tanya Kilitkayalı, çocukluğundan beri annesiyle beraber Kilitkaya Köyü’nde bir aile işletmesinde yöresel tatları hazırlıyor.
MasterChef Tanya yarışmanın ilk kaptanlık oyununu kazanarak yarışmacı arkadaşlarına fark atmıştı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle