MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriMasterChef Tanya Kilityalı kimdir, nereli?
GeriTelevizyon MasterChef Tanya Kilityalı kimdir, nereli?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 12.08.2020 - 17:13,Son Güncelleme:

MasterChef Tanya Kilityalı kimdir, nereli?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
MasterChef Tanya Kilityalı kimdir, nereli?
Abone Olgoogle-news

MasterChef Türkiye'de ana kadroya kalmayı başaran isimlerden biri de Tanya Kilityalı oldu. Final turuna kalma başarısı gösteren Tanya Kilitkayalı, 11 Ağustos tarihli bölümde rakiplerine göre daha iyi bir tutmaç çorbası yaptı. Jürinin kararıyla 16 yarışmacı arasına giren Tanya Kilityalı'nın hayatı bir kez daha merak konusu oldu. Peki, MasterChef Tanya Kilityalı kimdir, nereli?

Tanya Kilitkayalı, 26 yaşında, öğretim görevlisi. Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılıyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden mezun. Tanya Kilitkayalı, çocukluğundan beri annesiyle beraber Kilitkaya Köyü’nde bir aile işletmesi olan Garavolli Cafe ve Bar mutfağında yöresel tatları hazırlıyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle