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MasterChef Tanya Kilityalı kimdir, nereli?
MasterChef Türkiye'de ana kadroya kalmayı başaran isimlerden biri de Tanya Kilityalı oldu. Final turuna kalma başarısı gösteren Tanya Kilitkayalı, 11 Ağustos tarihli bölümde rakiplerine göre daha iyi bir tutmaç çorbası yaptı. Jürinin kararıyla 16 yarışmacı arasına giren Tanya Kilityalı'nın hayatı bir kez daha merak konusu oldu. Peki, MasterChef Tanya Kilityalı kimdir, nereli?
Tanya Kilitkayalı, 26 yaşında, öğretim görevlisi. Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılıyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden mezun. Tanya Kilitkayalı, çocukluğundan beri annesiyle beraber Kilitkaya Köyü’nde bir aile işletmesi olan Garavolli Cafe ve Bar mutfağında yöresel tatları hazırlıyor.
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