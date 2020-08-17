MasterChef Tanya Kilitkayalı, nereli kimdir? MasterChef 2020 Tanya ile ilgili bilgiler
MasterChef 2020 yarışmacıları arasında yer alan Tanya Kilitkayalı, ilk 16’ya giren isimler arasında yer alıyor. Öğretim görevlisi olan Kilitkayalı başarılı performansı ile dikkat çeken isimler arasında bulunuyor. Peki MasterChef Tanya kimdir, nereli? İşte merak edilen soruların yanıtları...
MasterChef Tanya Kilitkayalı kimdir, nereli soruları yoğun ilgi görüyor. Yeni sezon yarışmacıları arasında olan Tanya Kilitkayalı, 26 yaşında. Kilitkayalı Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu. İşte MasterChef Tanya ile ilgili bilgiler...
MASTERCHEF TANYA KİMDİR?
26 yaşında olan Tanya Kilitkayalı, öğretim görevlisi. Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılıyor. Yaptığı yemekle üçlü elemelere kalan Kilitkayalı Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu. Tanya Kilitkayalı, çocukluğundan beri annesiyle beraber Kilitkaya Köyü’nde bir aile işletmesinde yöresel tatları hazırlıyor.
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