MasterChef Tanya Kilitkayalı, nereli kimdir? MasterChef 2020 Tanya ile ilgili bilgiler

MasterChef Tanya Kilitkayalı kimdir, nereli soruları yoğun ilgi görüyor. Yeni sezon yarışmacıları arasında olan Tanya Kilitkayalı, 26 yaşında. Kilitkayalı Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu. İşte MasterChef Tanya ile ilgili bilgiler...

MASTERCHEF TANYA KİMDİR?

26 yaşında olan Tanya Kilitkayalı, öğretim görevlisi. Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılıyor. Yaptığı yemekle üçlü elemelere kalan Kilitkayalı Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu. Tanya Kilitkayalı, çocukluğundan beri annesiyle beraber Kilitkaya Köyü’nde bir aile işletmesinde yöresel tatları hazırlıyor.