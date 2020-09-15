MasterChef Tanya Kilitkayalı kimdir, nereli? Tanya Kilitkayalı ile ilgili bilgiler

MasterChef Tanya ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Başarılı tabakları ile dikkat çeken isimlerden biri olan Tanya Kilitkayalı bu hafta kırmızı takımda yarışıyor. 26 yaşında olan başarılı isim yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılıyor.

TANYA KİLİTKAYALI KİMDİR?

26 yaşında olan Tanya Kilitkayalı, yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılıyor. Yaptığı yemekle üçlü elemelere kalan Kilitkayalı Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu.