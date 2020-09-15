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Haber Giriş: 15.09.2020 - 14:49 | Son Güncelleme:

MasterChef Tanya Kilitkayalı kimdir, nereli? Tanya Kilitkayalı ile ilgili bilgiler

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MasterChef Tanya Kilitkayalı kimdir, nereli? Tanya Kilitkayalı ile ilgili bilgiler
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MasterChef Tanya merak edilen isimler arasında bulunuyor. Tanya Kilitkayalı bu hafta kırmızı takım yarışmacıları arasında bulunuyor. Başarılı tabakları ile dikkat çeken Tanya yarışmaya Kıbrıs'tan katılıyor. Peki MasterChef Tanya Kilitkayalı kimdir, kaç yaşında?

MasterChef Tanya ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Başarılı tabakları ile dikkat çeken isimlerden biri olan Tanya Kilitkayalı bu hafta kırmızı takımda yarışıyor. 26 yaşında olan başarılı isim yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılıyor.

TANYA KİLİTKAYALI KİMDİR?

26 yaşında olan Tanya Kilitkayalı, yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılıyor. Yaptığı yemekle üçlü elemelere kalan Kilitkayalı Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu.

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