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Haber Giriş: 24.09.2020 - 15:15 | Son Güncelleme:

MasterChef Tanya Kilitkayalı kimdir, nereli? MasterChef Tanya ile ilgili bilgiler

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MasterChef Tanya Kilitkayalı kimdir, nereli? MasterChef Tanya ile ilgili bilgiler
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Tanya Kilitkayalı merak MasterChef 2020’nin merak edilen isimler arasında yer alıyor. MasterChef’te bu hafta da kıran kırana bir rekabet yaşanıyor. Peki MasterChef Tanya kimdir, nereli? Mavi takım yarışmacıları arasında yer alan Kilitkayalı yarışmaya Kıbrıs’tan katılıyor.

MasterChef Tanya ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Tanya Kilitkayalı bu hafta mavi takım yarışmacıları arasında bulunuyor. Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılan Tanya Kilitkayalı 26 yaşında. Başarılı isim Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu.

TANYA KİLİTKAYALI KİMDİR?

26 yaşında olan Tanya Kilitkayalı, yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılıyor. Yaptığı yemekle üçlü elemelere kalan Kilitkayalı Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu.

MasterChef Tanya Kilitkayalı kimdir, nereli MasterChef Tanya ile ilgili bilgiler

Kilitkayalı, çocukluğundan beri annesiyle beraber Kilitkaya Köyü’nde bir aile işletmesi olan Garavolli Cafe ve Bar mutfağında yöresel tatları hazırlıyor.

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