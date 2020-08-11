MasterChef Tanya Kilitkayalı kimdir, nereli? MasterChef Tanya ile ilgili bilgiler

Tanya Kilitkayalı kimdir, nereli soruları ile ilgili araştırmalar hızlandı. MasterChef 2020’de ilk 16 için seçmeler devam ediyor. İlk grup arasından 8 kişi belirlendi. İkinci grupta ise ilk 16’ya giren ilk isim Barbaros oldu. İkinci grupta yer alan Tanya’da dikkat çeken isimler arasında. İşte yaşındaki yarışmacı ile ilgili bilgiler…

TANYA KİLİTKAYALI KİMDİR?

26 yaşında olan Tanya Kilitkayalı, yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılıyor. Yaptığı yemekle üçlü elemelere kalan Kilitkayalı Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu.

Üçlü elemelerde İsmail ve Aycan ile eşleşen Tanya birinci oldu ve final turuna kalmaya hak kazandı.