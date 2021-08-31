MasterChef Tahsin kimdir, nereli, kaç yaşında? Tahsin Küçük, mavi takım kaptanı oldu

Tahsin Küçük, MasterChef 2021’in dikkat çeken isimleri arasında bulunuyor. Bu hafta mavi takım kaptanı olan MasterChef Tahsin 23 yaşında ve Kocaeli doğumlu. Başarılı isim gastronomi bölümü mezunu.

MASTERCHEF TAHSİN KİMDİR?

23 yaşında olan Tahsin Küçük, Kocaeli doğumlu. 10 yaşından beri mutfakla iç içe olan yarışmacı aslen Trabzonlu. Mutfağın yanı sıra birçok dans çeşidine ilgi duyan MasterChef Tahsin, gastronomi mezunu ve 7 yıldır İstanbul’da yaşıyor.

Başarılı yarışmacı liseyi Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bitirdikten sonra Okan Üniversitesi Gastronomi bölümünden 2019 yılında mezun olmuştur. Eğitim hayatı boyunca Türkiye'nin önde gelen şefleriyle birlikte çalıştığını aktarmıştır.

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