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MasterChef Suzan Alim kimdir, kaç yaşında?
MasterChef Türkiye 2021 sezonunda yarışmacı adaylarından biri de Suzan Alim oldu. Suzan Alim ana kadroda yer alabilmek için mücadelesini sürdürüyor. Peki, MasterChef Suzan Alim kimdir, kaç yaşında?
MasterChef Suzan Alim, 1990 doğumlu. Ev hanımı olan MasterChef Suzan yarışmaya İstanbul Sancaktepe’den katılıyor ancak aslen Erzincanlı. 2 çocuk annesi olan Suzan Alim, yarışmaya mantı tarifiyle katılmış ve üst tura çıkmayı başarmıştı. Tarifi kendisine ait olan bir yemekle jüri üyelerinin karşısına çıkan Suzan Alim, iki "evet" ile üst tura çıkmıştı.