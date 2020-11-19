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Haber Giriş: 19.11.2020 - 13:30 | Son Güncelleme:

MasterChef Suna kimdir, kaç yaşında, nereli? Suna Aydın hakkında bilgiler

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MasterChef Suna kimdir, kaç yaşında, nereli? Suna Aydın hakkında bilgiler
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MasterChef Suna ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Bu akşam yayınlanacak olan bölümde tadımları yapacak olan eski yarışmacılardan olan Suna Aydın, geçtiğimiz yıl yarışmanın iddialı isimleri arasında bulunuyordu. Peki MasterChef Suna kimdir, kaç yaşında?

Suna Aydın bu akşam MasterChef’te tadım yapacak eski yarışmacılar arasında bulunuyor. MasterChef Suna geçtiğimiz senenin iddialı yarışmacıları arasındaydı. İşte 10 Ekim 1986 tarihinde İskenderun'da dünyaya gelen Suna Aydın hakkında bilgiler

MASTERCHEF SUNA KİMDİR?

Suna Aydın, 10 Ekim 1986 tarihinde İskenderun'da dünyaya geldi. 1Mutfak sanatlari akademisinde profesyonel aşçılık ve pastacılık okudu. Okulu iyi bir dereceyle tamamladıktan sonra sektore atıldı ve en iyi işletmecilerde çalışma fırsatı buldu. Mesleği iyi öğrenmek ve pekiştirmek adına kebapçı, balıkçı, Türk mutfağı, dünya mutfağı gibi çeşitli restoranlarda şef, koordinatorluk, danışmanlık gibi görevlerde bulunduç. Kendine ait modern Türk ve Anadolu mutfağı konseptli bir restoranı var. 11 yaşında Batın adında 1 oğlu olan Suna Aydın, aynı zamanda ailesine ait işletmelerinde menü danışmanlıklarını halen yapmaktadır.

Suna Aydın MasterChef Türkiye yarışmasının başlarında 'hem izleyicilerin hem de yarışmacıların benden öğreneceği çok şey var' diyerek yemek konusunda iddialı olduğunu belirtmişti.

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