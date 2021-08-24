Masterchef Şükrü Özsarı kimdir, kaç yaşında?

Masterchef 2021 yarışmacısı Şükrü Özarı, 15 Ocak 1993 yılında doğdu. 28 yaşındaki Şükrü Özsarı, İzmir'de yaşamını sürdürdü. Bir erkek kardeşi ve bir de ablası olan Masterchef Şükrü, ablasının yarışmanın sıkı takipçisi olduğunu ve onun yönlendirmesiyle yarışmada yer aldığını belirtmişti. Yemek yapmayı sevdiğini dile getiren Şükrü, bu sektörde yer almaktan dolayı çok mutlu olduğunu ve mesleğin zorluklarına rağmen hiç pişmanlık yaşamadığını dile getirmektedir.

ŞÜKRÜ ÖZSARI YEDEKLERDEN NASIL GELDİ?

Mehmet Şef’in yedeklerden çağırdığı isim olan Şükrü o an, ‘İkinci fırsat gelince çok mutlu oldum. Mehmet şefime çok teşekkür ederim. Elimden geleni yapacağım. Bu şansı verdiğiniz için teşekkür ederim. Çok mutlu oldum, özledim bile yarışmayı. Televizyonda izlerken 'orada olmalıydım' diyordum. Bundan sonrası çok güzel olacak. Ben burada olmayı sonuna kadar hak ediyorum.’ İfadelerini kullandı.

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