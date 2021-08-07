Masterchef Şükrü Özsarı kimdir, kaç yaşında?

Masterchef'te binlerce aday arasından seçilen Şükrü Özsarı28 yaşında ve İzmirli. İzmir Ekonomi Üniversitesi mezunu olan genç yarışmacı, mutfakta da kendisini iddialı görüyor. Dünyanın birçok yerinde çalışan Şükrü Özsarı, diğer yarışmacı adayı Hamza'nın karşısında elenmişti ancak jüri üyelerinin kararıyla yarışmaya geri döndü.

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