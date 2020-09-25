MasterChef Serhat'a ne oldu, kim öldü? MasterChef Serhat Doğramacı'nın hayatı!

MasterChef Türkiye yarışmacılarından olan Serhat Doğramacı çarşamba günü MasterClass oyununa katılamamıştı. Yarışmanın 24 Eylül'de yayınlanan son bölümünde de şefler Serhat'a baş sağlığı diledi. MasterChef Serhat'ın nişanlısının babasının hayatını kaybettiği ilerleyen dakikalarda öğrenildi.

MASTERCHEF SERHAT KİMDİR?

MasterChef Türkiye'nin genç yarışmacı adaylarından Serhat Doğramacı, 23 yaşında ve aşçı. Yarışmaya İstanbul'dan katılan yarışmacı, yaklaşık 9-10 senedir bu mesleğin içinde olduğunu, MasterChef'in 2019 sezonu birincisi Cemre Uyanık'ı tanıdığını söyledi. ABD Utah'ta birlikte çalıştıklarını ancak onun çalışma şeklini beğenmediğini, Alican ve Batuhan'ı desteklediğini belirtti.

MasterChef'te basit bir şekilde birinci olacağım diyerek iddiasını ortaya koyan Serhat Doğramacı, jüri üyelerinin karşısına tavada mühürlenmiş levrek, ızgara pancar, krema sosu ile çıktı. Üç jüri üyesinden de geçer not alan yarışmacı, düeollalara kalmaya hak kazandı.

Serhat Doğramacı MasterChef'in ilk sezon birincisi Uğur Kardaş'a benzetildi.

MasterChef Serhat MasterChef'in çarşamba günü yayınlanan bölümüne nişanlısının babasının vefat etmesinden dolayı katılamamıştı.