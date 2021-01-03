MasterChef Serhat kimdir, kaç yaşında ve nereli? Madalyalarıyla yarışmaya dahil oldu... MasterChef Serhat Doğramacı'nın hayatı

Serhat Doğramacı, MasterChef 2020'nin dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. 23 yaşında olan Serhat Doğramacı yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Aşçılık yapan Doğramacı yaklaşık 9-10 senedir bu mesleğin içinde olduğunu söyledi.

Amerika ve Almanya’da çalışan MasterChef’in iddialı isimlerinden Serhat Doğramacı, Selim Paşa Lisesi Turizm Otelcilik bölümünü tamamlayan genç yarışmacı, Süleyman Demirel Üniversitesi Aşçılık bölümünde eğitimini sürdürüyor. Yarışmacı, ulusal ve uluslararası gastronomi yarışmalarında 15 adet madalya/kupa kazanmıştır.

Kendisiyle ilgili sorulara Instagram hesabından yanıt veren Serhat, bir takipçisinin “Aslen nerelisin? Soyadının kaynağı neresi?” sorusuna; “Babam Kerkükte doğmuş, anneannem Yugoslav göçmeni. Ben İstanbulluyum. Soyadımın kaynağı İhsan Doğramacı.” yanıtını vermişti.

ÜNİVERSİTE YILLARINDA PEK ÇOK MADALYA KAZANMIŞ

Serhat Doğramacı, üniversite yıllarında pek çok madalya kazanmıştı.

Yalvaç MYO Aşçılık Bölümü öğrencisi Serhat Doğramacı’nın mesleki başarısı öğrencilik dönemindeki yarışmalarda da kendisini göstermişti.

Serhat Doğramacı’nın okulumuz adına katıldığı biri uluslararası biri ulusal iki yarışmada elde ettiği şampiyonluklar ve başarılar, bugünkü başarısının da işaretleri olmuştu.

Yalvaç MYO Aşçılık Bölümü öğrencisi Doğramacı, 14. Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali "Üniversiteler Düzeyi"nde, Makarna Kategorisi'nde altın madalya, Ana Yemek Kategorisi'nde gümüş madalya, Balık Kategorisi'nde ise bronz madalya kazanmıştı.

Doğramacı, Fethiye'de gerçekleştirilen bir ulusal aşçılık yarışmasında da makarna dalında altın, ana yemek ve tatlı dalında bronz olmak üzere toplamda üç madalya kazanmıştı.