MasterChef Serhat kimdir, kaç yaşında? Serhat Doğramacı ile ilgili bilgiler

MasterChef Serhat merak edilen isimler arasında bulunuyor. Serhat Doğramacı final turunda ilk 16’ya girmeye hak kazanan ilk isim olmuştu. Başarılı ve iddialı yarışmacı 23 yaşında. İşte yarışmaya İstanbul’dan katılan Serhat ile ilgili detaylar…

MASTERCHEF SERHAT KİMDİR?

Aşçı olan Serhat Doğramacı, 23 yaşında. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Serhat, yaklaşık 9-10 senedir bu mesleğin içinde olduğunu, MasterChef'in 2019 sezonu birincisi Cemre Uyanık'ı tanıdığını söyledi.

ABD Utah'ta birlikte çalıştıklarını ancak onun çalışma şeklini beğenmediğini, Alican ve Batuhan'ı desteklediğini belirtti.

Serhat Doğramacı final turunda ilk 16’ya girmeye hak kazanan ilk isim olmuştu.