MasterChef Serhat kimdir, kaç yaşında? Serhat Doğramacı hakkında bilgiler

MasterChef Serhat ile ilgili bilgiler yarışmanın izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu hafta kırmızı takım yarışmacıları arasında yer alan Serhat Doğramacı, Amerika ve Almanya’da toplamda 3 yıl çalışmıştır. Başarılı isim yaklaşık 9-10 senedir bu mesleğin içinde olduğunu aktarmıştı. İşte MasterChef Serhat hakkında bilgiler

MASTERCHEF SERHAT KİMDİR?

Yarışmaya İstanbul’dan katılan Serhat Doğramacı 23 yaşında. Aşçılık yapan Doğramacı yaklaşık 9-10 senedir bu mesleğin içinde olduğunu söyledi.

Ulusal ve uluslararası gastronomi yarışmalarında 15 adet madalya/kupa sahibidir. Amerika ve Almanya’da toplamda 3 yıl çalışmıştır.

Yarışmanın başlarında Serhat Doğramacı, MasterChef'in 2019 sezonu birincisi Cemre Uyanık'ı tanıdığını söyledi. ABD Utah'ta birlikte çalıştıklarını ancak onun çalışma şeklini beğenmediğini, Alican ve Batuhan'ı desteklediğini dile getirdi.

MasterChef'te basit bir şekilde birinci olacağım diyerek iddiasını ortaya koyan Serhat Doğramacı, jüri üyelerinin karşısına tavada mühürlenmiş levrek, ızgara pancar, krema sosu ile çıktı. Üç jüri üyesinden de geçer not alan yarışmacı, düeollalara kalmaya hak kazanmış, daha sonra da kadroya katılmıştı.