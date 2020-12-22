MasterChef Serhat kimdir, kaç yaşında, nereli? Serhat Doğramacı’nın biyografisi

MasterChef Serhat izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yarışmanın iddialı isimlerinden olan Doğramacı, ilk dörde kalan yarışmacılar arasında bulunuyor. 23 yaşında olan MasterChef Serhat yaklaşık 9-10 senedir bu mesleğin içinde olduğunu söyledi.

MASTERCHEF SERHAT KİMDİR?

Yarışmaya İstanbul’dan katılan Serhat Doğramacı 23 yaşında. Aşçılık yapan Doğramacı yaklaşık 9-10 senedir bu mesleğin içinde olduğunu söyledi.

MasterChef’in iddialı isimlerinden Serhat Doğramacı, Selim Paşa Lisesi Turizm Otelcilik bölümünü tamamlayan genç yarışmacı, Süleyman Demirel Üniversitesi Aşçılık bölümünde eğitimini sürdürüyor.

Kendisiyle ilgili sorulara Instagram hesabından yanıt veren Serhat, bir takipçisinin “Aslen nerelisin? Soyadının kaynağı neresi?” sorusuna; “Babam Kerkükte doğmuş, anneannem Yugoslav göçmeni. Ben İstanbulluyum. Soyadımın kaynağı İhsan Doğramacı.” yanıtını vermişti.