MasterChef Serhat kimdir, kaç yaşında, nereli? Serhat Doğramacı hakkında bilgiler
Serhat Doğramacı, MasterChef 2020 sezonunun en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. İddialı çıkışları ve eleştiriyle diğer yarışmacıların zaman zaman tepkisine neden olan Serhat Doğramacı, yarışmaya katıldığı ilk gün ‘basit bir şekilde birinci olacağım’ diyerek iddiasını ortaya koymuştu. Peki, MasterChef Serhat kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte 2020 sezonu yarışmacısı Serhat Doğramacı hakkında bilgiler…
MasterChef’e İstanbul'dan katılan Serhat Doğramacı, 23 yaşında ve nişanlı. Yaklaşık 9-10 senedir mesleğinde içerisinde. MasterChef'e katılması için nişanlısının da kendisine baskı yaptığını söyleyen Serhat Doğramacı, MasterChef'in geçen sezon birincisi Cemre ile birlikte ABD Utah'ta birlikte çalıştıklarını ve onun çalışma şeklini beğenmediğini söyledi.
"Pratik fakat teknik bir yemek" dediği tavada mühürlenmiş levrek, ızgara pancar, krema sosu ile şeflerin karşısına çıkan Serhat Doğramacı, MasterChef ana kadrosunda yer alan 16 isimden biri oldu.
“Ben Amerika’da işi bıraktım. Ben gibi birisi varsa benim rakibimdir.” sözleriyle özellikle rakiplerinden Eray’ın tepkisine neden olan Serhat, sık sık MasterChef 2020 sezonunun birincisi olacağını iddia ediyor.
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