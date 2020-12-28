MasterChef Serhat kimdir? İşte Serhat Doğramacı hakkında bilgiler

MasterChef Serhat’ın kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Serhat Doğramacı bu akşam ilk finalist olmak için yarışacak. Amerika ve Almanya’da da çalışan Doğramacı, ulusal ve uluslararası gastronomi yarışmalarında 15 adet madalya/kupa kazanmıştır. İşte 23 yaşındaki MasterChef Serhat hakkında bilgiler

MASTERCHEF SERHAT KİMDİR?

23 yaşında olan Serhat Doğramacı yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Aşçılık yapan Doğramacı yaklaşık 9-10 senedir bu mesleğin içinde olduğunu söyledi.

Amerika ve Almanya’da çalışanMasterChef’in iddialı isimlerinden Serhat Doğramacı, Selim Paşa Lisesi Turizm Otelcilik bölümünü tamamlayan genç yarışmacı, Süleyman Demirel Üniversitesi Aşçılık bölümünde eğitimini sürdürüyor. Yarışmacı, ulusal ve uluslararası gastronomi yarışmalarında 15 adet madalya/kupa kazanmıştır.

Kendisiyle ilgili sorulara Instagram hesabından yanıt veren Serhat, bir takipçisinin “Aslen nerelisin? Soyadının kaynağı neresi?” sorusuna; “Babam Kerkükte doğmuş, anneannem Yugoslav göçmeni. Ben İstanbulluyum. Soyadımın kaynağı İhsan Doğramacı.” yanıtını vermişti.