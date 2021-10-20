MasterChef Sergen kimdir, nereli, kaç yaşında? MasterChef Sergen ile ilgili bilgiler

MasterChef Sergen’in kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Her fırsatta Tekirdağlı olduğunu vurgulayan ve bir köfteci dükkanı olan Sergen Özen 1996 doğumlu.
MASTERCHEF SERGEN KİMDİR?
Sergen Özen, 1996 doğumlu. Tekirdağ'dan yarışmaya dahil olan Sergen Özen, geçen sene de yarışmaya katılmış fakat eleme turunda yaşadığı unutkanlık nedeniyle yarışmaya veda etmişti.
Otelcilik lisesinden mezun olan Sergen Özen, genç yaşlardan bu yana aşçılık ile ilgileniyor. Köftecilik üzerine dükkanı olan yarışmacı, özellikle et yemeklerinde kendisine güveniyor.
Son dakika haberleri: CDC'den flaş BioNTech açıklaması... Umutla beklenen haber geldi
Yıllar sonra ortaya çıktı... Ünlü oyuncu Ebru Polat'ın klibinde oynamış!
Bir taksi plakası bir kişinin olacak
SGK'lı olanları ilgilendiriyor... Birçok kişi yanıtını tam bilmiyor! Prim iadesi hakkında önemli detay
CDC açıkladı... Aşı karşıtlarının en gözde 'kanıt'ı çöktü!