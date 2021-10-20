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MasterChef Sergen kimdir, nereli, kaç yaşında? MasterChef Sergen ile ilgili bilgiler

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MasterChef yarışmacılarından olan Sergen merak edilen isimlerden biri. Esprili tavırları ve başarılı tabakları ile dikkat çeken Sergen Özen bu hafta mavi takım yarışmacısı oldu. Peki, MasterChef Sergen kimdir, nereli, kaç yaşında?

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MasterChef Sergen’in kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Her fırsatta Tekirdağlı olduğunu vurgulayan ve bir köfteci dükkanı olan Sergen Özen 1996 doğumlu.

MASTERCHEF SERGEN KİMDİR?

Sergen Özen, 1996 doğumlu. Tekirdağ'dan yarışmaya dahil olan Sergen Özen, geçen sene de yarışmaya katılmış fakat eleme turunda yaşadığı unutkanlık nedeniyle yarışmaya veda etmişti.

Otelcilik lisesinden mezun olan Sergen Özen, genç yaşlardan bu yana aşçılık ile ilgileniyor. Köftecilik üzerine dükkanı olan yarışmacı, özellikle et yemeklerinde kendisine güveniyor.

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