MasterChef Sergen kimdir, kaç yaşında, nereli? Sergen Özen hakkında bilinmeyenler
MasterChef 2021 kadrosunda yer alan Sergen Özen dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Yaptığı yemekler ve esprili tavrı ile beğenilen MasterChef Sergen’in nereli ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. İşte Sergen Özen hakkında bilgiler
MasterChef Sergen’in bilgileri yoğun ilgi görüyor. Yedekler arasından yarışmaya katılan Sergen Özen başarılı isimler arasında bulunuyor. İşte 1996 doğumlu olan Sergen ile ilgili merak edilenler
MASTERCHEF SERGEN KİMDİR?
Sergen Özen, 1996 doğumlu. Tekirdağ'dan yarışmaya dahil olan Sergen Özen, geçen sene de yarışmaya katılmış fakat eleme turunda yaşadığı unutkanlık nedeniyle yarışmaya veda etmişti.
Otelcilik lisesinden mezun olan Sergen Özen, genç yaşlardan bu yana aşçılık ile ilgileniyor. Köftecilik üzerine dükkanı olan yarışmacı, özellikle et yemeklerinde kendisine güveniyor.