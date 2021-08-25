MasterChef Sergen kimdir, kaç yaşında, nereli? Sergen Özen hakkında bilinmeyenler

MasterChef Sergen’in bilgileri yoğun ilgi görüyor. Yedekler arasından yarışmaya katılan Sergen Özen başarılı isimler arasında bulunuyor. İşte 1996 doğumlu olan Sergen ile ilgili merak edilenler

MASTERCHEF SERGEN KİMDİR?

Sergen Özen, 1996 doğumlu. Tekirdağ'dan yarışmaya dahil olan Sergen Özen, geçen sene de yarışmaya katılmış fakat eleme turunda yaşadığı unutkanlık nedeniyle yarışmaya veda etmişti.

Otelcilik lisesinden mezun olan Sergen Özen, genç yaşlardan bu yana aşçılık ile ilgileniyor. Köftecilik üzerine dükkanı olan yarışmacı, özellikle et yemeklerinde kendisine güveniyor.

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