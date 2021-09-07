MasterChef Sergen kimdir, kaç yaşında, nereli? Sergen Özen hakkında bilgiler

Sergen Özen, MasterChef 2021’in merak edilen isimleri arasında bulunuyor. Başarılı yarışmacı bu hafta takımının 3-0 kazanacağını dile getirip saçını ve sakalını keseceğine dair iddiaya girdi. 1996 doğumlu olan Sergen Özen yarışmaya Tekirdağ’dan katılıyor.

MASTERCHEF SERGEN KİMDİR?

Sergen Özen, 1996 doğumlu. Tekirdağ'dan yarışmaya dahil olan Sergen Özen, geçen sene de yarışmaya katılmış fakat eleme turunda yaşadığı unutkanlık nedeniyle yarışmaya veda etmişti.

Otelcilik lisesinden mezun olan Sergen Özen, genç yaşlardan bu yana aşçılık ile ilgileniyor. Köftecilik üzerine dükkanı olan yarışmacı, özellikle et yemeklerinde kendisine güveniyor.

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