MasterChef Selin Aydın kimdir, kaç yaşında? Selin Aydın ile ilgili bilgiler

Selin Aydın, MasterChef 2020 yarışmacıları arasına dahil oldu. Dün akşam oynanan eleme oyununun ardından son ikiye kalan Arem ve Duygu arasından yarışmaya veda eden isim Arem oldu. Arem’in ardından yedeklerden Selin yarışmacılar arasına katıldı. Selin Aydın 1990 İzmir doğumlu.

MASTERCHEF SELİN AYDIN KİMDİR?

MasterChef 2020’nin kadrosuna dahil olan Selin Aydın 1990 yılında dünyaya geldi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi mezunu olan Selin Aydın İzmir doğumlu. İnsan Kaynakları ve Eğitim alanında hizmet veren bir firması bulunmaktadır. Aydın, aynı zamanda Ege İş Kadınları Dernek üyesidir ve dernekte aktif olarak görev almaktadır.