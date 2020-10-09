MasterChef Sefa'ya ne oldu, yarışmaya devam edecek mi? MasterChef Sefa Okyay Kılıç'ın hayatı!

MasterChef Türkiye yarışmacılarından olan Sefa Okyay Kılıç perşembe akşamı dokunulmazlık oyunundan ayrılmıştı. 8 Ekim tarihli MasterChef'in son bölümünde şefler stüdyoya sağlık personelini çağırdı. MasterChef Sefa dokunulmazlık oyunu sırasında blenderı çalışırken elini makineye kaptırdı. Parmağını kesen Sefa sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan MasterChef Sefa, "Güzel mesajlarınız için teşekkür ederim gayet iyi durumdayım. Şu durumda bile saldırgan nitelikte mesaj atan arkadaşlar, yarışmanın stresi ve yorgunluğundan bir nebze olsun dalgınlığıma geldi, Allah düşmanınıza bile göstermesin'" dedi.

MASTERCHEF SEFA KİMDİR?

24 yaşında olan Sefa Okyay Kılıç, Gazi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü mezunu. Kılıç, Londra’da aşçı olarak çalışıyor. Yarışmacı ilk seçmede erik soslu bademli somon füme yemeği yapmış, Danilo Şef, Somer Şef ve Mehmet Şef’ten evet oyu almıştı. Daha sonra final turunda elenen Okyay yedeklerden yarışmaya geri döndü.

Birçok gastronomi festivalinde ekip koordinatörü olarak katılan genç yarışmacı, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca biliyor. Moleküler Gastronomi, Kore Mutfak Eğitimleri ve İtalyan Mutfağı üzerine eğitimler alan MasterChef Sefa yarışmaya yedeklerden dahil olmuştu.