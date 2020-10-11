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Haber Giriş: 11.10.2020 - 15:49 | Son Güncelleme:

MasterChef Sefa Okyay Kılıç kimdir, kaç yaşında? Yeni bölümde Sefa’dan çarpıcı sözler

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MasterChef Sefa Okyay Kılıç kimdir, kaç yaşında? Yeni bölümde Sefa’dan çarpıcı sözler
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MasterChef yarışmacıları arasında yer alan Sefa Okyay Kılıç merak edilen isimler arasında bulunuyor. MasterChef’in son bölümünde Sefa, Tanya ile yaptığı tabakların ardından eleme potasında hep kendisinin yazılmasını eleştirmişti. Yeni bölümde kendisine gelen eleştiriler ile ilgili Sefa, ‘Sekiz haftadır susuyordum. Bu hafta ilk defa konuştum.’ diyor. İşte 24 yaşındaki yarışmacı ile ilgili bilgiler

MasterChef Sefa Okyay Kılıç yeni bölümde ‘İkinci gün yemek yapmıştık. Uğur Tanya’ya sarıldı ve bu tabağın senin fikrin olmadığını biliyorum dedi. Sekiz haftadır susuyordum, bu hafta ilk defa konuştum.’ diyerek kendisini savunuyor. İşte Gazi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları mezunu olan Sefa ile hakkında merak edilenler...

MASTERCHEF SEFA KİMDİR?

Sefa Okyay Kılıç 13 Haziran 1996 doğumlu. Gazi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları mezunudur. Ankara’da, Antalya’da ve İngiltere’de çalışmıştır. İtalya’da staj yapmıştır.

Birçok gastronomi festivalinde ekip koordinatörü olarak katılan genç yarışmacı, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca biliyor. Moleküler Gastronomi, Kore Mutfak Eğitimleri ve İtalyan Mutfağı üzerine eğitimler alan MasterChef Sefa yarışmaya yedeklerden dahil olmuştu.

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