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Haber Giriş: 04.08.2020 - 14:41,Son Güncelleme:

MasterChef Sefa Okyay Kılıç kimdir, kaç yaşında? MasterChef Sefa ile ilgili bilgiler...

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MasterChef Sefa Okyay Kılıç kimdir, kaç yaşında? MasterChef Sefa ile ilgili bilgiler...
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Sefa Okyay Kılıç, MasterChef 2020’de final turuna kalan yarışmacılar arasında bulunuyor. İşte beğeni toplayan Gazi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü mezunu MasterChef Sefa Okyay Kılıç ile ilgili bilgiler…

Sefa Okyay Kılıç kimdir sorusu, MasterChef izleyicileri tarafından araştırılıyor. Jüri üyeleri arasında Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu’nun bulunduğu yarışmada son seçmeler yapılıyor. İşte final turunda yarışan 24 yaşındaki MasterChef Sefa ile ilgili detaylar…

MASTERCHEF SEFA OKYAY KILIÇ KİMDİR?

24 yaşında olan Sefa Okyay Kılıç, Gazi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü mezunu. Kılıç, Londra’da aşçı olarak çalışıyor. Yarışmacı ilk seçmede erik soslu bademli somon füme yemeği yapmış, Danilo Şef, Somer Şef ve Mehmet Şef’ten evet oyu almıştı.

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