MasterChef Sefa kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sefa Okyay Kılıç'ın hayatıyla ilgili bilgiler

MasterChef Sefa elenerek MasterChef macerasını tamamladı. MasterChef Sefa son 6 yarışmacı arasında yer alarak veda etti. Londra’da aşçı olarak çalışan MasterChef Sefa, ilk seçimlerde erik soslu bademli somon füme yemeği yapmış, Danilo Şef, Somer Şef ve Mehmet Şef’ten evet oyu almıştı. Üç dil bilen MasterChef Sefa, İngiltere'de staj eğitimi almış. İşte, o isimle ilgili detaylar.

MASTERCHEF SEFA KİMDİR?

Sefa Okyay Kılıç 13 Haziran 1996 doğumlu. Kayserili olan yarışmacı Gazi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları mezunudur. Ankara’da, Antalya’da ve İngiltere’de çalışmıştır. İtalya’da staj yapmıştır. İtalya Lecce'de 1 ay staj yapan MasterChef Sefa Okyay Kılıç ,ayrıca, Moleküler Gastronomi, Kore Mutfak Eğitimleri ve İtalyan Mutfağı üzerine de eğitimler aldı.

Birçok gastronomi festivalinde ekip koordinatörü olarak katılan genç yarışmacı, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca biliyor.

Moleküler Gastronomi, Kore Mutfak Eğitimleri ve İtalyan Mutfağı üzerine eğitimler alan MasterChef Sefa yarışmaya yedeklerden dahil olmuştu. Sefa Okyay Kılıç, İngilizceyi akıcı bir şekilde, Fransızca ve İtalyanca'yı başlangıç düzeyinde konuşabiliyor.