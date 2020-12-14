MasterChef Sefa kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sefa Okyay Kılıç'ın hayatıyla ilgili bilgiler
MasterChef Sefa'nın hayatı son bölümde gündeme geldi. MasterChef Türkiye'den elenerek ilk altı yarışmacı arasında giren MasterChe Sefa Okyay Kılıç'ın veda anında gözyaşlarına hakim olamadı. Gazi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları mezunu olan Sefa, MasterChef Türkiye'ye yedeklerden katılmış ve gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekmişti. Peki, MasterChef Sefa kimdir ve kaç yaşında? İşte, MasterChef Sefa Okyay Kılıç'ın biyografisi ve hayatıyla ilgili merak edilen bilgiler.
MasterChef Sefa elenerek MasterChef macerasını tamamladı. MasterChef Sefa son 6 yarışmacı arasında yer alarak veda etti. Londra’da aşçı olarak çalışan MasterChef Sefa, ilk seçimlerde erik soslu bademli somon füme yemeği yapmış, Danilo Şef, Somer Şef ve Mehmet Şef’ten evet oyu almıştı. Üç dil bilen MasterChef Sefa, İngiltere'de staj eğitimi almış. İşte, o isimle ilgili detaylar.
Sefa Okyay Kılıç 13 Haziran 1996 doğumlu. Kayserili olan yarışmacı Gazi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları mezunudur. Ankara’da, Antalya’da ve İngiltere’de çalışmıştır. İtalya’da staj yapmıştır. İtalya Lecce'de 1 ay staj yapan MasterChef Sefa Okyay Kılıç ,ayrıca, Moleküler Gastronomi, Kore Mutfak Eğitimleri ve İtalyan Mutfağı üzerine de eğitimler aldı.
Birçok gastronomi festivalinde ekip koordinatörü olarak katılan genç yarışmacı, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca biliyor.
Moleküler Gastronomi, Kore Mutfak Eğitimleri ve İtalyan Mutfağı üzerine eğitimler alan MasterChef Sefa yarışmaya yedeklerden dahil olmuştu. Sefa Okyay Kılıç, İngilizceyi akıcı bir şekilde, Fransızca ve İtalyanca'yı başlangıç düzeyinde konuşabiliyor.
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