MasterChef Sefa kimdir, kaç yaşında? Sefa Okyay Kılıç'ın hayatıyla ilgili merak edilenler
MasterChef Sefa'nın hayatı son bölümün ardından merak konusu oldu. MasterChef 2020'nin ana kadrosunda yer alan MasterChef Sefa Okyay Kılıç, yarışmanın dikkat çeken isimlerinden. Yemeklerdeki başarısıyla adından söz ettiren MasterChef Sefa, kendisini kanıtlamak için MasterChef'e katıldığını söyleyerek iddiasını ortaya koymuştu. Peki, MasterChef Sefa kimdir? İşte, MasterChef Türkiye 2020'nin yarışmacısı olan Sefa Okyay Kılıç'ın hayatıyla ilgili merak edilenler.
MasterChef 2020'de heyecan devam ederken, yarışmacılar adından söz ettiriyor. Bu sezonun kadrosunda yer alan MasterChef Sefa bu isimlerden oldu. Yedeklerden yarışmaya dahil olan Sefa Okyay Kılıç, Londra'da sahibi Türk olan Akdeniz restoranında aşçı olarak çalışıyor.
24 yaşında olan Sefa Okyay Kılıç, Gazi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü mezunu. Kılıç, Londra’da aşçı olarak çalışıyor.
Yarışmacı ilk seçmede erik soslu bademli somon füme yemeği yapmış, Danilo Şef, Somer Şef ve Mehmet Şef’ten evet oyu almıştı. Daha sonra final turunda elenen Okyay yedeklerden yarışmaya geri döndü.
Londra'da sahibi Türk olan Akdeniz restoranında aşçı olarak çalışan Sefa Kılıç, iddialı olduğunu belirtiyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle