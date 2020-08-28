MasterChef Sefa kimdir, kaç yaşında? Sefa Okyay Kılıç'ın hayatıyla ilgili merak edilenler

MasterChef 2020'de heyecan devam ederken, yarışmacılar adından söz ettiriyor. Bu sezonun kadrosunda yer alan MasterChef Sefa bu isimlerden oldu. Yedeklerden yarışmaya dahil olan Sefa Okyay Kılıç, Londra'da sahibi Türk olan Akdeniz restoranında aşçı olarak çalışıyor.

MASTERCHEF SEFA KİMDİR?

24 yaşında olan Sefa Okyay Kılıç, Gazi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü mezunu. Kılıç, Londra’da aşçı olarak çalışıyor.

Yarışmacı ilk seçmede erik soslu bademli somon füme yemeği yapmış, Danilo Şef, Somer Şef ve Mehmet Şef’ten evet oyu almıştı. Daha sonra final turunda elenen Okyay yedeklerden yarışmaya geri döndü.

Londra'da sahibi Türk olan Akdeniz restoranında aşçı olarak çalışan Sefa Kılıç, iddialı olduğunu belirtiyor.