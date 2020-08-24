MasterChef Sefa kimdir, kaç yaşında? Sefa Okyay Kılıç ile ilgili bilgiler

Sefa Okyay Kılıç, MasterChef 2020 yarışmacıları arasında yer alıyor. Üçlü elemede başarılı olan yarışmacı, final turunda ilk grupta yarışmış ve elenmişti. Yeni bölümde Sefa Okyay Kılıç’ın yedeklerden yarışmaya dahil olduğu açıklandı. İşte Gazi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü mezunu MasterChef Sefa ile ilgili detaylar…

MASTERCHEF SEFA KİMDİR?

24 yaşında olan Sefa Okyay Kılıç, Gazi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü mezunu. Kılıç, Londra’da aşçı olarak çalışıyor. Yarışmacı ilk seçmede erik soslu bademli somon füme yemeği yapmış, Danilo Şef, Somer Şef ve Mehmet Şef’ten evet oyu almıştı. Daha sonra final turunda elenen Okyay yedeklerden yarışmaya geri döndü.