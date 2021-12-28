MasterChef Sefa kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef eski yarışmacısı Sefa hakkında bilgiler

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Sefa Okyay Kılıç, MasterChef’e konuk oluyor. Finale az bir zaman kala eski yarışmacılar programda yarılacak. MasterChef Sefa geçtiğimiz sezon yarışmacılarından biriydi. Gazi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları mezunu olan Sefa 1996 doğumlu.

MASTERCHEF SEFA KİMDİR?

Sefa Okyay Kılıç 13 Haziran 1996 doğumlu. Kayserili olan yarışmacı Gazi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları mezunudur. Ankara’da, Antalya’da ve İngiltere’de çalışmıştır. İtalya’da staj yapmıştır.

Birçok gastronomi festivalinde ekip koordinatörü olarak katılan genç yarışmacı, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca biliyor. Moleküler Gastronomi, Kore Mutfak Eğitimleri ve İtalyan Mutfağı üzerine eğitimler alan MasterChef Sefa yarışmaya yedeklerden dahil olmuştu.