MasterChef Sedat Tuncer kimdir, kaç yaşında, nereli?

MasterChef 2020 sezona iddialı bir şekilde başlangıç yapan Sedat Tuncer, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. 32 yaşında olan yarışmacı aslen Kastamonulu ancak yarışmaya İstanbul’dan dahil olmuş. Özel bir catering firmasında aşçılık yapan Sedat Tuncer, 13 yıldır mesleğin içinde. Anadolu mutfağı, Osmanlı mutfağı ile birlikte Uzak Doğu mutfağı konusunda da kendisine güvenen Sedat Tuncer, MasterChef'te olmak istediğini çünkü bunun hayali olduğunu belirtti.



Borbulan soslu levrek yaptığı ilk turda Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve ve Somer Sivrioğlu’ndan aldığı üç evetle ilk turu geçen Sedat Tuncer’in MasterChef macerasının ne kadar devam edeceği ilerleyen günlerde belli olacak.