MasterChef Safanur kimdir, kaç yaşında, nereli? Safanur Bol ile ilgili bilgiler

Safanur Bol, bu hafta kırmızı takım kaptanı oldu. Merak edilen isimlerden biri olan MasterChef Safanur 1998 doğumlu. Yarışmacı, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü'nden mezunu.

MASTERCHEF SAFANUR KİMDİR?

MasterChef 2021 kadrosunda yer alan Safanur, 1998 doğumludur. Bursa’da dünyaya gelen Safanur Bol eğitimini liseye kadar burada tamamlamıştır. MasterChef Safanur, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü'nden mezundur.

Yarışmacı, Ege Üniversitesi'nde Agroekoloji ve Sürdürülebilir Tarım üzerine Yüksek Lisans yapmaktadır.

Safanur Bol Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Michelin yıldızlı La Mere Brazier'de stajyer olarak restoranda çalışmıştır. Birçok restoranda çalışan Safanur Bol şu an, İzmir'de bir pastanenin şefi olarak kariyerine devam etmektedir.

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