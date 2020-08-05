MasterChef Rezzan kimdir, nereli? MasterChef Rezzan Atan ile ilgili bilgiler

MasterChef Rezzan merak edilen isimler arasında yer alıyor. Jüri üyeleri arasında Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nı yer aldığı yarışmada ilk 16 için seçmeler yapılıyor. Peki MasterChef Rezzan kimdir, kaç yaşında? İşte 28 yaşındaki Rezzan’ın hayatı…

MASTERCHEF REZZAN KİMDİR?

Rezzan Atan 28 yaşında. Aşçı olan Atan, Mersin’de yaşıyor.

Sekiz kardeşin en büyüğü olan Rezzan Atan, 9 yaşında iken ayakkabı boyacılığı yaptığını, bu sırada gördüğü lokantada yemek işine başladığını söyledi. Anne ve babasının resmi nikahı olmamasından dolayı okula kaydolmak için amcasının üzerine kaydolduğunu, nüfusta bundan dolayı 3 kardeşi gözüktüğünü söyledi.

Bu yaşına kadar orada eğitildiğini söyleyen Rezzan Atan, MasterChef elemesine gelebilmek için iki gün ağır çalıştığını ve bu yüzden yorgun olduğunu belirtti. Rezzan Atan, Mehmet Şef ile Somer Şef’in evet oyları sonucunda sonraki tura geçmeyi başardı.