MasterChef Pelin kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Pelin ana kadroda!

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MasterChef Pelin merak edilen isimlerden biri oldu. Pelin Zaman son yaptığı yemekle başarı sağlayarak ana kadroya dahil oldu. 1988 doğumlu olan MasterChef Pelin, yarışmaya İstanbul’dan katılıyor.

MASTERCHEF PELİN KİMDİR?

MasterChef 2021 yarışmacısı Pelin 1988 doğumlu ve yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Hava limanında yolcu hizmetleri memuru olan Pelin Zaman, işletme mezunu. İki sene açık öğretim okuyarak aşçılık eğitimi almış. Dünya mutfağına ilgisi olan yarışmacı, bugüne kadar çok sayıda ülke gezmiş.