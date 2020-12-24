MasterChef Özgül kimdir, nereli? Özgül Coşar ile ilgili bilgiler

MasterChef Özgül’ün kaç yaşında ve nereli olduğu yarışmanın izleyicileri tarafından araştırılıyor. MasterChef’te bu akşam final haftasına kalan üç isim arasında ilk olarak kimin yer alacağı belli olacak. Serhat ile yarışacak olan Özgül yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Başarılı yarışmacı Emrullah Coşar ile evli ve 2 çocuk sahibi.

MASTERCHEF ÖZGÜL KİMDİR?

Özgül Coşar 36 yaşında. Evli ve iki çocuk annesi olan Coşar yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Çocukları için hazırladığı doğum gününde yemek aşkını keşfettiğini belirten yarışmacı, hızlı olması ve mutfakta koordineli çalışmasının kendisine avantaj sağlayabileceğini söylemişti.

Bir dönem butik pastane işleten Özgül Coşar, Akdeniz Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunudur. Birçok kursa katılmış, profesyonel pastacılık ve ekmekçilik eğitimi almıştır. Özgül Emrullah Coşar ile evli ve 2 çocuk sahibi.

Yarışmacının eşi Emrullah Coşar geçtiğimiz günlerde ailelerin katıldığı yarışmaya dahil olmuş ve Özgül ile beraber yemek yapmıştı.