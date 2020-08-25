MasterChef Özgül kimdir, kaç yaşında? Özgül Coşar ile ilgili bilgiler

Özgül Coşar, MasterChef 2020’nin merak edilen isimleri arasında bulunuyor. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya’nın jüri kadrosunda yer aldığı MasterChef yarışmacılarından biri olan Özgül, 36 yaşında ve yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. İşte aslen MasterChef Özgül ile ilgili merak edilenler…

MASTERCHEF ÖZGÜL KİMDİR?

Özgül Coşar 36 yaşında. Evli ve iki çocuk annesi olan Coşar yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Çocukları için hazırladığı doğum gününde yemek aşkını keşfettiğini belirten yarışmacı, hızlı olması ve mutfakta koordineli çalışmasının kendisine avantaj sağlayabileceğini söylemişti. Bir dönem butik pastane işleten Özgül Coşar, Akdeniz Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunudur. Birçok kursa katılmış, profesyonel pastacılık ve ekmekçilik eğitimi almıştır.