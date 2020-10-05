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Haber Giriş: 05.10.2020 - 16:00 | Son Güncelleme:

MasterChef Özgül kimdir, kaç yaşında? MasterChef Özgül Coşar hakkında bilgiler

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MasterChef Özgül kimdir, kaç yaşında? MasterChef Özgül Coşar hakkında bilgiler
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MasterChef Özgül ile ilgili bilgiler araştırılıyor. MasterChef 2020 yarışmacıları arasında yer alan Özgül Coşar dün oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim oldu. Peki MasterChef Özgül kimdir, kaç yaşında? İşte 36 yaşındaki yarışmacı ile ilgili bilgiler

Özgül Coşar, MasterChef 2020 yarışmacıları arasında yer alıyor. Yarışmada her hafta kaptanlık yarışında ve dokunulmazlık oyunlarında kıran kırana mücadeleler yaşanıyor. 36 yaşındaki Özgül Coşar, Akdeniz Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunu.

MASTERCHEF ÖZGÜL KİMDİR?

Özgül Coşar 36 yaşında. Evli ve iki çocuk annesi olan Coşar yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Çocukları için hazırladığı doğum gününde yemek aşkını keşfettiğini belirten yarışmacı, hızlı olması ve mutfakta koordineli çalışmasının kendisine avantaj sağlayabileceğini söylemişti. Bir dönem butik pastane işleten Özgül Coşar, Akdeniz Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunudur. Birçok kursa katılmış, profesyonel pastacılık ve ekmekçilik eğitimi almıştır.

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