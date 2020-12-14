MasterChef Özgül kimdir, kaç yaşında, kiminle evli? MasterChef Özgül Coşar'ın hayatıyla ilgili bilgiler
MasterChef Özgül ilk beşe kalan isimleri arasında yer alarak dikkatleri üzerine topladı. MasterChef 2020’nin başarılı yarışmacılarından olan MasterChef Özgül Coşar, yemekleriyle olduğu kadar yarışmacı arkadaşlarıyla girdiği polemiklerle de adından söz ettiriyor. Evli ve 2 çocuk annesi olan MasterChef Özgül çocukları için hazırladığı doğum gününde yemek aşkını keşfettiğini ifade ediyor. Ekşi mayalı ekmek üzerine eğitim alan MasterChef Özgül, butik pastane işletti. Peki, MasterChef Özgül kimdir, eşi kim? İşte, MasterChef Özgül Coşar'ın hayatıyla ilgili merak edilen bilgiler.
MasterChef Özgül Coşar yarışmanın dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Aylardır mücadelesine devam eden ve ilk 5'e kalan MasterChef Özgül yarışmanın yayınlanan fragmanında gündeme geldi. Yeni bölümde ailesiyle yemek yapacak olan MasterChef Özgül sosyal medyadada konuşulmaya başlandı. Haliç Üniversitesi Konservatuarı’nda tiyatro eğitimini ikinci sınıfta bırakan MasterChef Özgül Coşar'ın kendi mesleği ise gıda mühendisliği. İşte, ayrıntılar.
Özgül Coşar 36 yaşında. Evli ve iki çocuk annesi olan Coşar yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Çocukları için hazırladığı doğum gününde yemek aşkını keşfettiğini belirten yarışmacı, hızlı olması ve mutfakta koordineli çalışmasının kendisine avantaj sağlayabileceğini söylemişti.
Bir dönem butik pastane işleten Özgül Coşar, Akdeniz Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunudur. Özgül Coşar, Haliç Üniversitesi Konservatuvar'ında tiyatro eğitimini yarıda bırakmış.
Pastacılık ve Ekmekçilik eğitimi gibi birçok kursa katılan Özgül, bir dönem butik pastane işletmiştir. MasterChef Özgül, TÜYAP Kitap Fuarı’nda karşılaştığı “Butik Pastacılık” kitabının hayatına yön verdiğini ifade ediyor.
Özgül Emrullah Coşar ile evli ve 2 çocuk sahibi.
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