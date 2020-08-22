MasterChef ödülü kim kazandı, birinci kim oldu? MasterChef 21 Ağustos kızlar-erkekler oyununu kazanan takım belli oldu

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, 21 Ağustos Cuma akşamı ödül oyunu heyecanı ile sevenlerinin karşısına çıktı. Kızlar ve erkekler takımının kurulduğu son bölümde, 5 çeşit yemek için yarışmacılara 40 dakika süre verildi. Mutfakta nefes kesen anların yaşandığı yarışmada Duygu ile Ayyüce'ye karşı Berk, Emir ve Eray diğer takıma geçti. Şefler eşitliğin sağlanması için oylama yaptı ve erkekler takımında 2 isim oyundan çıkarıldı. 10 bin TL değerindeki hediye çekinin verildiği oyunda zorlu mücadeleyi erkekler takımı kazandı. İşte, MasterChef 32. son bölüm özeti.

MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin ekranlara gelen son bölümünde Danilo, Somer ve Mehmet Şef yarışmacılardan vejeterjan menü yapmasını istedi. Soğuk başlangıç, çorba, salata, ana yemek ve tatlı için tam 40 dakika yarışmacılar mutfakta ter döktü.

Berk, Emir ve Eray erkek takımında yer alırken, Duygu ve Ayyüce diğer takıma geçti. iki tarafın sayısını eşitlemek için erkek yarışmacılar arasında oylama yapıldı ve Serhat ile Sedat isimleri daha çok yazıldığı için oyundan çıktı.

Tadım bölümünde ise şefler yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına baktı. Şeflerin yaptığı oylamada soğuk başlangıçta kızlar, çorbada erkekler, salatada erkekler, ana yemekte ise kızlar başarılı oldu.

Şefler tatlıyı da değerlendirdikten sonra gecenin kazananı belli oldu. Tatlıyı ise en iyi yapan takım erkekler oldu.

Böylece MasterChef ödül oyununda 10 bin TL değerindeki hediye çekini erkekler kazandı.