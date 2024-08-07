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MasterChef Nigar Akyıldız kimdir, çocuğu var mı? MasterChef Türkiye 2024 yeni sezon yarışmacısı Nigar Akyıldız kaç yaşında, nereli, evli mi?

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MasterChef Nigar Akyıldız kimdir, çocuğu var mı MasterChef Türkiye 2024 yeni sezon yarışmacısı Nigar Akyıldız kaç yaşında, nereli, evli mi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2024 15:16

Nigar Akyıldız MasterChef Türkiye 2024 ana kadroya giren isimlerinden birisi oldu. MasterChef Nigar Akyıldız kimdir? sorusu da bu sebeple araştırılmaya başlandı. Ana kadroya adını yazdırmayı başaran Nigar Akyıldız’ın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, MasterChef ana kadro yarışmacısı Nigar Akyıldız kaç yaşında, nereli, evli mi, kaç çocuğu var?

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MasterChef Nigar Akyıldız ana kadroya girmeyi başardı. MasterChef ana kadro yarışmacılarından birisi olan Nigar Akyıldız hayatı ve biyografisi de yarışmayız izleyen kişiler tarafından merak ediliyor. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüriliğini yaptığı MasterChef’in ana kadro yarışmacıları belli oldu. İşte MasterChef Nigar Akyıldız hakkında merak edilenler!

MASTERCHEF NİGAR AKYILDIZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, KAÇ ÇOCUĞU VAR?

MasterChef’e Ankara'dan katılan Nigar Akyıldız, 50 yaşındadır. Aslen Bulgar göçmeni olduğunu söyleyen Nigar, 2 çocuk annesi ve 11 yıldır butik pastacılık mesleğini icra ediyor. Asya mutfağı ve yöresel mutfağa karşı ilgisi olduğunu söyleyen Nigar, ilk turda şeflerin maket pastasını yapmıştı.

11 yıldır butik pastacılık yaptığını söyleyen Nigar Akyıldız, ‘’Artık mesleki olarak belli bir yere geldiğimi düşünüyorum. Bu yüzden kendime zaman ayırmak için bir fırsat buldum ve buradayım’’ dedi.

 

 

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