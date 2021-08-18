MasterChef Nergiz Veliyeva kimdir, kaç yaşında, nereli?
MasterChef 2021 sezonunun dikkat çeken isimlerinden biri de Nergiz Veliyeva oldu. Yarışmaya birinci eleme turunda Kars lezzeti Hangel ile katılan Nergiz Veliyeva, sempatik tavırlarıyla da adından söz ettirdi. Peki, MasterChef Nergiz Veliyeva kimdir, kaç yaşında, nereli?
Anne tarafından Azerbaycanlı, baba tarafından Karslı olan Nergiz Veliyev 6 yıldır pasta yapımı ile ilgileniyor. Kars’ta kahve ve pasta üzerine bir mekanda çalışmaktadır. Yarışmaya birinci eleme turunda Kars lezzeti Hangel ile katılarak mücadele verdi ve jüriden tam not almayı başarmıştı. 3 kardeş oldukları bilgisini veren Nergiz Veliyeva, babasını akciğer rahatsızlığı nedeniyle kaybettiklerini anlattı.