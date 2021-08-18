MasterChef Nergiz Veliyeva kimdir, kaç yaşında, nereli?

Anne tarafından Azerbaycanlı, baba tarafından Karslı olan Nergiz Veliyev 6 yıldır pasta yapımı ile ilgileniyor. Kars’ta kahve ve pasta üzerine bir mekanda çalışmaktadır. Yarışmaya birinci eleme turunda Kars lezzeti Hangel ile katılarak mücadele verdi ve jüriden tam not almayı başarmıştı. 3 kardeş oldukları bilgisini veren Nergiz Veliyeva, babasını akciğer rahatsızlığı nedeniyle kaybettiklerini anlattı.

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