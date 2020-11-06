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Haber Giriş: 06.11.2020 - 16:26 | Son Güncelleme:

MasterChef nerede çekiliyor? MasterChef yeni bölüm çikolata fabrikasında!

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MasterChef nerede çekiliyor? MasterChef yeni bölüm çikolata fabrikasında!
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MasterChef 2020 yeni bölümü için geri sayım başladı. Yarışmada her hafta farklı bir yerde dış çekim yapılıyor. Bu hafta MasterChef çekimi çikolata fabrikasında yapılacak. Yarışmacılar arasında dokunulmazlık oyunu için kıran kırana bir mücadele yaşanacak. İşte MasterChef yeni bölüm fragmanı

MasterChef’in nerede çekildiği araştırılıyor. MasterChef yarışmasında her hafta dokunulmazlık heyecanı yaşanıyor. Haftanın oynanan ilk oyununda eleme potasına ilk giden isim Furkan oldu. MasterChef’in yeni bölümü Hadımköy’de çikolata fabrikasında çekildi.

MASTERCHEF NEREDE ÇEKİLİYOR?

MasterChef’in yeni bölümü Hadımköy’de çikolata fabrikasında çekildi. Bu hafta dokunulmazlık oyununda tatlılar yapılacak.

MASTERCHEF 94. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

MasterChef’te yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için yarışacaklar. Kıran kırana mücadelelerin yaşanacağı yeni bölümde en iyi tatlıları yapmak için mücadele edilecek. Yeni bölüm fragmanında Eray ve Furkan arasında gerginlik yaşanıyor. Çikolataların tadına birçok kez bakan Eray’a Emir, ‘Her tarafı bir toplayalım ondan sonra yersin.’ diyor. Yaşanan gerginlikte Emir Eray’ı sakinleştirmeye çalışıyor.

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