MasterChef ne zaman bitecek? MasterChef Türkiye 2020'de final haftası başlıyor!

MasterChef 2020'de büyük final için son günlere girildi. Macerasına temmuz ayında başlayan ve 16 kişilik ana yarışmacı kadrosuyla ekranlara gelen MasterChef Türkiye'de son dört ismin çeyrek final mücadelesi devam ediyor. Özgül, Barbaros, Serhat ve Emir'in yarıştığı çeyrek finalde, 27 Aralık Pazar akşamı bir isim elenecek. Eleme sonrası, son üç yarışmacı 28 Aralık haftasında oyunlarına devam edecek. MasterChef finalinin ise 10 Ocak'ta yapılacağı ön görülüyor.

MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN?

Masterchef Türkiye'de çeyrek finalin ardından yarı final son olarak da final oynanacak. Son ikiye kalan isim MasterChef finalinde mücadele edecek. Bu hafta ve önümüzdeki hafta 2 isim yarışmadan ayrılacak.

MasterChef finaliyle ilgili resmi açıklama yapılmadı ancak 10 Ocak 2021 tarihi final için ön görülüyor.

MASTERCHEF 2020 ÖDÜLÜ NEDİR?

2020 yılında yapılan MasterChef Türkiye'de birinci olacak kişiye verilecek hediye netleşmedi. Geçtiğimiz 2018 yılında MasterChef şampiyonuna 100 bin TL para ödülü verilmişti. 2019'da ise son model bir otomobil ödülü vardı. Ayrıca şampiyon olan kişiye bir de kupa veriliyor.

MASTERCHEF 2019 ŞAMPİYONU

MasterChef 2019 büyük finaline kalan son ikili Cemre ve Alican olmuştu. Büyük finalde Cemre Uyanık mutlu sona ulaşarak 2019 Masterchef Türkiye'nin şampiyonu olmaya hak kazanmıştı.