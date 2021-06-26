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Televizyon
Haber Giriş: 26.06.2021 - 18:38 | Son Güncelleme:

MasterChef ne zaman başlıyor? İşte 2021 MasterChef hakkında son bilgiler

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MasterChef ne zaman başlıyor? İşte 2021 MasterChef hakkında son bilgiler

MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu hakkındaki araştırmalar yoğunlaştı. MasterChef Türkiye 4. yeni sezonu ile başlıyor. TV8 ekranlarında yayınlanacak olan yeni sezon öncesinde ilk tanıtım, yarışmanın sıkı takipçileriyle paylaşıldı. Peki, MasterChef Türkiye 2021 ne zaman başlayacak?

TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan sevilen yemek yarışma programı MasterChef Türkiye'nin yeni sezonda ne zaman ekranlara geleceği merak konusu olmuşken, yarışmadan fragmanlar ardı ardına yayınlandı. Ünlü şeflerin sunumunda ekranlara gelen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin yeni sezon yayın tarihi sorgulanıyor. İşte, MasterChef 2021'den son bilgiler...

TV8'in yemek yarışması MasterChef Türkiye'de 4. sezon fragmanı yayınlandı. Fragmanda MasterChef jürileri; Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın isimlerinin yazılı olduğu koltuklar görülüyor.

Yarışmanın yeni sezonu bu akşam start alıyor.

En lezzetli yemek tarifleri burada

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