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Televizyon
Haber Giriş: 06.09.2021 - 16:07 | Son Güncelleme:

MasterChef Milhan kimdir, nereli, kaç yaşında? Milhan Erdem hakkında bilgiler

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MasterChef Milhan kimdir, nereli, kaç yaşında? Milhan Erdem hakkında bilgiler

MasterChef Milhan merak edilen isimlerden biri. Yarışmacı, yeni bölümde yaptığı dans ile dikkat çekiyor. Peki, MasterChef Milhan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Kütahya’da dünyaya gelen Milhan Erdem hakkında bilgiler

Milhan Erdem, MasterChef 2021’in merak edilen isimlerinden biri. 2001 doğumlu olan MasterChef Milhan’ın birçok restoranda tecrübesi bulunuyor.

MASTERCHEF MİLHAN KİMDİR?

MasterChef Milhan 2001 doğumlu. Kütahya’da dünyaya gelen Milhan Erdem, İstanbul’da yaşıyor. Yoncalı Otelcilik ve Turizm Lisesi’nden mezun oldu. Antalya, Marmaris ve Almanya’da restoranlarda staj yaptı.

Kırgızistan’a Türk yemeklerini tanıtmak için davet edildi. En son Nişantaşı’nda Lübnan yemekleri olan bir restoranda çalıştı.

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