Ä°lk etapta yuvalama Ã§orbasÄ± yapmak iÃ§in kollarÄ± sÄ±vayan yarÄ±ÅŸmacÄ±lardan Nursima, AteÅŸ ve Berk sÄ±navÄ± baÅŸarÄ±yla geÃ§ti.

Ä°kinci etapta kalan isimlerden ana Ã¼rÃ¼nÃ¼n soÄŸan olduÄŸu 'yaratÄ±cÄ±lÄ±k' yemeÄŸi istendi.

45 dakikalÄ±k sÃ¼re sonunda ÅŸef adaylarÄ± hazÄ±rladÄ±klarÄ± tabaklarÄ± Danilo Zanna, Mehmet YalÃ§Ä±nkaya ve Somer SirioÄŸlu'na sundu.

"ET Ã‡Ä°Äž, YÃœRÃœYOR"

Gergin bekleyiÅŸin ilk elenen ismi Fikret oldu. Mehmet YalÃ§Ä±nkaya genÃ§ yarÄ±ÅŸmacÄ±yÄ± etin Ã§iÄŸ olduÄŸu konusunda uyardÄ±.

YalÃ§Ä±nkaya, 'Az piÅŸmiÅŸ olarak hazÄ±rlamak istedim' diyen Fikret'e "OÄŸlum et Ã§iÄŸ, Az piÅŸmiÅŸ deÄŸil, et yÃ¼rÃ¼yor... kalkÄ±p gidecek... Ä°yi risk almÄ±ÅŸsÄ±n ama bu yemek iÃ§in 1 saat, 1,5 saat lazÄ±m " dedi.

Fikret'in "40 dakikada Ã§Ä±karmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m" sÃ¶zlerine ise, "Ã‡Ä±karamamÄ±ÅŸsÄ±n iÅŸte et yÃ¼rÃ¼yor" diyerek karÅŸÄ±lÄ±k verdi...

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EVE DÃ–NDÃœLER

YemeÄŸinin dibi tutan Baturalp, Tartoleti kÄ±rÄ±lan Sevgi ve kÄ±vamÄ± tutturamayan Umutcan yarÄ±ÅŸmaya veda eden diÄŸer isimler oldu.

En baÅŸarÄ±lÄ± sunumun sahibi Sergen geceye adÄ±nÄ± yazdÄ±r. Mete ise ikinciliÄŸin sahibi oldu.

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